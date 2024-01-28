В Новосибирске загорелся банный комплекс

Как сообщили в региональном главке МЧС, огонь стремительно распространился по горючим конструкциям и перешел на межэтажные перекрытия

НОВОСИБИРСК, 28 января. /ТАСС/. Усиленная группировка пожарных тушит банный комплекс в Новосибирске. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

"42 человека и 11 единиц техники от МЧС России стянуты по повышенному рангу в Октябрьский район", - рассказали в ведомстве.

Согласно оперативным данным, горение происходило на первом этаже банного комплекса в парильном помещении. Огонь стремительно распространился по горючим конструкциям и перешел на межэтажные перекрытия, утеплитель и кровлю. Семь человек эвакуировались самостоятельно. Площадь пожара уточняется.