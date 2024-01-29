AP: в оспариваемом Суданом и Южным Суданом регионе Абьей убили более 50 человек

Один из погибших - сотрудник миротворческой миссии ООН, пишет агентство

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. По меньшей мере 52 человека погибли, еще 64 получили ранения в результате нападения вооруженной группы в спорном регионе Абьей, его принадлежность оспаривают Судан и Южный Судан. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местного чиновника.

По его информации, среди погибших числится сотрудник миротворческой миссии ООН.

Как сообщили власти региона, причина нападения пока не установлена. По предварительной информации, ей мог стать земельный конфликт.

С момента обретения в 2011 году независимости Южным Суданом в регионе Абьей, богатом нефтью, сохраняется напряженность. Абьей остается спорной территорией (площадью 10 460 кв. км), расположенной на границе Судана и Южного Судана. По решению Совбеза ООН там размещены Временные силы ООН по обеспечению безопасности в Абьее.

В Южном Судане периодически вспыхивают межэтнические конфликты. По данным Agence France-Presse, жертвами военных действий стали за последние годы около 400 тыс. человек, еще 3,4 млн были вынуждены покинуть свои дома, более 2 млн беженцев переместилось в соседние Уганду, Кению, Эфиопию и Судан.