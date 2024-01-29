В Японии умер мужчина, предположительно устроивший серию взрывов 50 лет назад

Сатоси Кирисиму ранее госпитализировали с неизлечимой формой рака желудка

ТОКИО, 29 января. /ТАСС/. Мужчина, который назвал себя леворадикальным экстремистом Сатоси Кирисимой, устроившим серию взрывов в Токио в 1970-х годах, умер в больнице. Об этом сообщил телеканал NHK.

Некоторое время назад его госпитализировали в одну из больниц соседней с Токио префектуры Канагава с неизлечимой формой рака желудка. Первоначально мужчина представился чужим именем, однако через несколько дней сказал, что на самом деле его зовут Сатоси Кирисима. При себе у него не было медицинской страховки.

Столичное управление полиции намерено провести ДНК-тест и другие исследования, чтобы подтвердить личность подозреваемого.

Кирисима - один из самых разыскиваемых преступников в Японии, которому удавалось скрываться от полиции на протяжении 50 лет. Его фото висит практически в каждом полицейском участке. В 1970-х годах он был студентом юридического факультета Университета Мэйдзи. Там он познакомился со своими будущими сообщниками и вступил в леворадикальную группировку "Вооруженный антияпонский фронт Восточной Азии", которая провозгласила своей целью борьбу с империализмом.

В 1974-1975 годах экстремисты устроили серию атак против крупных транснациональных компаний, ведущих бизнес на зарубежных рынках. В результате взрыва, который они организовали в здании корпорации Mitsubishi Heavy Industries в деловом районе Маруноути в центре Токио, погибли 8 человек, а порядка 380 были ранены. Кирисима, по версии следствия, был причастен к другому нападению - взрыву в здании Корейского института промышленной экономики в токийском районе Гиндза, в результате которого никто не пострадал.

После серии атак были задержаны восемь экстремистов, однако Кирисиме удавалось скрываться от следствия на протяжении почти полувека. Двое из задержанных преступников впоследствии бежали из Японии после того, как были отпущены по требованию боевиков другой леворадикальной группировки "Японская красная армия", захвативших в 1975 году заложников в здании в Куала-Лумпуре, где располагались иностранные посольства, и самолет Париж - Токио в 1977 году.