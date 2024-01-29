В Приморье обнаружили мертвого амурского тигра

За убийство такого животного может грозить до девяти лет лишения свободы

ВЛАДИВОСТОК, 29 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства гибели краснокнижного амурского тигра, тушу которого обнаружили в Пожарском районе Приморского края недалеко от села Ясеневый, сообщил ТАСС заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый.

"Обнаружена туша амурского тигра в районе поселка Ясеневый. С учетом того, что убийство краснокнижного зверя является уголовным преступлением, там сейчас работают следователи", - рассказал Суровый.

Комментарием Следственных органов по этому случаю ТАСС не располагает. За убийство амурского тигра в законодательстве РФ прдусмотрена ответственность по ст. 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации). Наказание по статье может составить до девяти лет лишения свободы.

Самый крупный вид тигров - амурский. Он занесен в международную Красную книгу. В середине ХХ века бесконтрольный отстрел амурских тигров привел к почти полному уничтожению популяции. В 2013 году по инициативе президента Владимира Путина был создан центр "Амурский тигр", который занимается защитой и расширением мест обитания этих хищников.