В Турции полиция изъяла у террористов почти 160 кг взрывчатки и около 30 единиц оружия

Министр внутренних дел Али Ерликая отметил, что в семи провинциях юго-востока страны специалисты также обнаружили детали для создания самодельных взрывных устройств и электронные компоненты

АНКАРА, 29 января. /ТАСС/. Турецкие силовики провели спецоперацию в семи провинциях страны по выявлению складов и укрытий, принадлежащих террористам. Как сообщил глава МВД республики Али Ерликая, изъято 159 кг взрывчатки и большое количество оружия.

"В рамках операции "Герои-47" в семи провинциях предприняты действия по уничтожению оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, которые террористы прятали в пещерах и укрытиях, чтобы зимой проводить свои акции в сельской местности. Разрушены 28 укрытий, изъято большое количество гранатометов, гранат и 159 кг взрывчатки", - написал он на странице в X.

Рейды прошли на юго-востоке страны в провинциях Мардин, Битлис, Ширнак, Батман, Сиирт, Тунджели и Диярбакыр. В операции были задействованы жандармерия, спецотряды рейнджеров и коммандос, вертолеты и беспилотники.

В числе изъятого оружия пять переносных ручных гранатометов, снайперская винтовка, 16 автоматов и винтовок с боеприпасами. Также обнаружены восемь гранат, детали для создания самодельных взрывных устройств, электронные компоненты.

Отмечается, что это оружие принадлежит "сепаратистской террористической организации", под которой в Турции власти подразумевают в первую очередь запрещенную в стране Рабочую партию Курдистана.