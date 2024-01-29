В Самаре из школы эвакуировали более 1 тыс. детей из-за короткого замыкания

Возгорание ликвидировали до прибытия пожарных

ТАСС, 29 января. Короткое замыкание с последующим горением электропроводки произошло в школе в Самаре, специалисты эвакуировали более 1 тыс. детей. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В целях безопасности до прибытия подразделений были эвакуированы 1 160 человек, из них 1 100 детей", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, пожарная сигнализация сработала утром в школе №12 на улице Красноармейской. Выяснилось, что на первом этаже в электрощитовой произошло короткое замыкание с последующим горением электропроводки. Возгорание ликвидировали до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Погибших и пострадавших нет.