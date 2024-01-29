В Поволжье мужчина устроил дебош в двух аэропортах

По информации следственного управления, 27 января задержанный нарушил общественный порядок в Ульяновске и Самаре

ТАСС, 29 января. Мужчина за один день нарушил общественный порядок в аэропортах Ульяновска и Самары. Об этом говорится в сообщении, распространенном Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России.

"По предварительным данным, днем 27 января 36-летний ульяновец, планировавший улететь в Москву, без причины включил кнопку противопожарной безопасности в аэропорту города Ульяновска. Кроме того, пассажир нарушил общественный порядок, в ответ на законные требования находившихся при исполнении должностных обязанностей сотрудников полиции прекратить противоправные действия мужчина публично выразился в их адрес нецензурными словами", - отмечается в сообщении.

По информации следственного управления, в этот же день дебошир на автомобиле добрался из Ульяновска в Самару. Там в аэропорту он снова нарушил общественный порядок, нецензурно выражался в отношении других пассажиров и сотрудников полиции. Противоправные действия мужчины были пресечены полицейскими.