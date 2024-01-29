В Челябинске опровергли публикации об оскорблении третьеклассника учителем физкультуры

Местные СМИ ранее сообщили, что в 2023 году педагог якобы поставил ребенка на колени перед другими обучаемыми, с которыми тот конфликтовал, и заставила просить прощения

ЧЕЛЯБИНСК, 29 января. /ТАСС/. Проверка не выявила фактов оскорбления учителем физкультуры третьеклассника в одной из школ Челябинска, заявили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Согласно информации, полученной в ходе служебной проверки, факты оскорбления и унижения не подтвердились. В ходе работы с конфликтной ситуацией была проведена работа опытных психологов совместно с социальным педагогом и классным руководителем. На основе этой работы будут предоставлены рекомендации как законным представителям ребенка, так и педагогическому коллективу", - сказали в пресс-службе.

В понедельник местные СМИ со ссылкой на мать ученика сообщили, что якобы в одной из школ города 16 ноября прошлого года учитель физкультуры поставила ее сына на колени перед другими обучаемыми, с которыми он конфликтовал, и заставила просить прощения.