Суд рассмотрит жалобу прокуратуры на приговор Борису Кагарлицкому 13 февраля

Политолога осудили за призывы к терроризму

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Апелляционный военный суд рассмотрит 13 февраля жалобу на приговор политологу и социологу Борису Кагарлицкому (признан иноагентом), осужденному за призывы к терроризму. Об этом журналистам сообщил его адвокат Сергей Ерохов.

"Рассмотрение апелляционного представления прокуратуры Республики Коми на приговор 2-го Западного окружного военного суда состоится в 10:00 мск 13 февраля. Дело Б. Ю. Кагарлицкого будет рассматриваться в апелляционном военном суде в подмосковной Власихе", - сказал он.

В сентябре 2023 года Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре признал Кагарлицкого виновным в публичных призывах к терроризму (часть 2 статьи 205.2 УК РФ) и приговорил к штрафу в размере 600 тыс. рублей с запретом заниматься администрированием сайтов и любых информационных ресурсов на два года. Он был освобожден из-под стражи в зале суда. После этого прокуратура подала жалобу на приговор.

ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Кагарлицкого из-за его видеоролика в интернете о теракте на Крымском мосту в 2022 году. Заявителем выступил депутат совета Ухты Леонид Красноперов, который обратился в правоохранительные органы с просьбой о правовой оценке видеоролика. Дело расследовали в Сыктывкаре, поэтому обвиняемый был этапирован и находился там под стражей.

Кагарлицкий - автор публикаций и исследований о проблемах левого движения в России и мире, преподавал в Московской высшей школе социальных и экономических наук. В 2018 году Минюст РФ признал его иностранным агентом, а в августе 2023 года Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов.