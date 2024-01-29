СК возбудил дело после нападения на полицейских с перцовым баллончиком в центре Москвы

Обвиняемого задержали

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Столичный СК возбудил дело после распыления жидкости из перцового баллончика в центре Москвы в лицо трем сотрудникам полиции. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, мужчина задержан.

"Следственным отделом по Тверскому району следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, накануне мужчина, находясь около входа в одну из гостиниц на улице Охотный ряд в Москве, распылил в лица трех полицейских содержимое перцового баллончика. После этого толкнул одного из сотрудников полиции.

"Фигурант задержан, ему предъявлено обвинение, вину в инкриминируемом преступлении он признал. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - заключили в ГСУ.