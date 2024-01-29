Пожар в аргентинском нацпарке охватил более 1 тыс. га

В тушении задействованы более 250 пожарных, несколько самолетов и два вертолета, передает Telam

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 января. /ТАСС/. Пожар охватил более 1 тыс. га в аргентинском национальном парке Лос-Алерсес, включенном в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает агентство Telam.

По его данным, пожар начался 25 января в парке Лос-Алерсес и в прилегающих районах провинции Чубут. "На данный момент пожар активен во всех секторах, уже затронуто примерно более тысячи гектаров", - приводит агентство слова начальника отдела пожарной охраны и чрезвычайных ситуаций парка Марио Карденаса.

В тушении задействованы более 250 пожарных, несколько самолетов и два вертолета, сообщает агентство. Оно отмечает, что борьбе с огнем мешают сильный ветер и жара.

Национальный парк Лос-Алерсес был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2017 году. Основу нацпарка составляют деревья фицройя, которые, согласно ЮНЕСКО, находятся под угрозой исчезновения и являются одними из самых долгоживущих деревьев в мире.