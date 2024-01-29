Самолет из Омска приземлился в Москве с неисправным двигателем

На борту находились более 170 человек, отметили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре

ОМСК, 29 января. /ТАСС/. Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку по факту неисправности одного из двигателей самолета A-320, совершавшего перелет Омск - Москва и приземлившегося в Домодедово, сообщается на сайте ведомства.

"По предварительным данным, сегодня около восьми часов местного времени в ходе выполнения рейса по маршруту Омск - Москва воздушное судно "Аэробус 320" авиакомпании "Сибирь" осуществило посадку в международном аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова с технической неисправностью одного из двигателей", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что на борту судна находилось свыше 170 человек. Посадка прошла благополучно. Самолет отстранен от дальнейшего выполнения рейсов. Прокуратура проверяет соблюдение законодательства о безопасности эксплуатации воздушного транспорта и соблюдения прав пассажиров при замене судна в расписании полетов.