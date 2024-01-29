Kyodo: танкер "Остров Сахалин" застрял в дрейфующих льдах в Охотском море

Информации о пострадавших не поступало

ТОКИО, 29 января. /ТАСС/. Танкер "Остров Сахалин" под флагом РФ оказался заблокирован в дрейфующих льдах в Охотском море, примерно в 24 км от острова Хоккайдо. Об этом сообщило агентство Kyodo.

По его информации, танкер сообщил о своей проблеме японской стороне. Береговая охрана Японии направила к российскому танкеру спасательный ледокол, однако до наступления темноты высвободить судно не удалось.

По данным Kyodo, спасательные работы продолжатся во вторник. Агентство подчеркивает, что какой-либо информации о пострадавших среди 19 членов экипажа танкера, который следовал с Камчатки в Находку, не поступало.