В КЧР суд рассмотрит дело экс-главы УГИБДД по Ставрополью 5 февраля

Алексей Сафонов обвиняется в создании преступного сообщества и злоупотреблении должностными полномочиями

ЧЕРКЕССК, 29 января. /ТАСС/. Уголовное дело обвиняемого в создании преступного сообщества бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова начнут рассматривать 5 февраля в Черкесском городском суде Карачаево-Черкесии (КЧР). Об этом сообщил ТАСС представитель суда.

"Слушание по делу Сафонова назначено на 14:30 мск 5 февраля 2024 года. Оно пройдет в открытом режиме", - сказал собеседник агентства. Дело экс-главы УГИБДД по Ставропольскому краю в декабре 2023 года было передано в Черкесский городской суд для рассмотрения по существу.

Алексей Сафонов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210, ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ (создание преступного сообщества, получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями). Всего ему инкриминировано 102 эпизода преступной деятельности.

По версии следствия, не позднее 2013 года Сафонов совместно с другими людьми создал и возглавил организованное преступное сообщество. В него вошли сотрудники УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Виталий Мельчиков, Александр Аржанухин, а также местные жители Елена Мельчикова, Евгений Сотников, Алена Сотникова, Владимир Парахин, Виталий Горлов и другие. Целью соучастников было незаконное обогащение путем получения взяток.

С 2013 по 2021 год участники преступного сообщества получили на территории Ставропольского края 101 взятку на общую сумму более 21,8 млн рублей. По данным СК, незаконное вознаграждение предназначалось за то, чтобы не привлекать водителей грузового транспорта, перевозившего зерновые культуры и иные грузы, к административной ответственности за различные нарушения в области безопасности дорожного движения и обеспечить их беспрепятственный проезд по территории региона.