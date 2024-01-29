Защита Игоря Стрелкова обжаловала приговор по делу об экстремизме

Экс-министра обороны ДНР ранее приговорили к четырем годам колонии

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Защита бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), осужденного на четыре года колонии за экстремизм, обжаловала приговор. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Молохов.

"Сегодня защитники Стрелкова получили в Мосгорсуде копию приговора судьи Вырышевой объемом в 21 страницу. Я подал краткую апелляционную жалобу на 19 страницах, дополнение к ней будет подготовлено после тщательного изучения протокола судебного заседания, который еще не изготовлен", - сказал он.

25 января Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии. В прениях сторон прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 4 лет и 11 месяцев лишения свободы.

Согласно обвинительному заключению, 25 мая 2022 года на интернет-странице Е. Э. Михайлова Стрелков прочитал сообщение о том, что военнослужащие корпуса Народной милиции ДНР не обеспечены денежным довольствием. Он проверил эту информацию по своим каналам, после чего на своих страницах в социальных сетях разместил посты со ссылкой на сообщение Михайлова.

Дело в отношении Стрелкова было возбуждено 18 июля, а через три дня его задержали в Москве. Ему было предъявлено обвинение по ст. 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Санкция вменяемой ему статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Вину он не признал. По версии защиты, никакого преступного умысла, направленного на побуждение неограниченно широкого круга лиц к осуществлению экстремистской деятельности, он не имел.