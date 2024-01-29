На острове Крит на стадионе "Панкритио" ветром оторвало кусок крыши

Людей эвакуировали, о происшествии уже проинформировали пожарных, полицию и гражданскую оборону, сообщил заместитель мэра Ираклиона по спорту Яннис Цапакис

АФИНЫ, 29 января. /ТАСС/. Стадион "Панкритио" в городе Ираклион на греческом острове Крит был эвакуирован после того, как оторвалась часть его крыши на северо-восточной стороне из-за сильного ветра. Об этом сообщил греческий телеканал ERT-news со ссылкой на заместителя мэра Ираклиона по спорту Янниса Цапакиса.

По словам Цапакиса, о ЧП сразу же были проинформированы пожарная служба, полиция и гражданская оборона. "В настоящее время стадион эвакуирован, на месте уже находится дорожная полиция, чтобы приступить к разметке, сигнализирующей о запрете въезда на территорию этого спортивного сооружения, - сказал заммэра. - Стадион останется закрытым до тех пор, пока муниципальные службы полностью не оценят ситуацию и не устранят любые проблемы".

О масштабах повреждений не сообщается.

Стадион "Панкритио" вмещает более 26 тыс. человек. Он был построен к летним Олимпийским играм 2004 года.