WSJ: люк Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines могли не закрепить болтами

По сведениям газеты, сотрудники завода, вероятно, не ввернули крепления после переустановки люка

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Люк американского авиалайнера Boeing 737 MAX 9, который отпал во время полета, мог быть не закреплен болтами. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как пишет издание, сотрудники завода, вероятно, не ввернули болты после переустановки люка. В пользу этой версии говорит отсутствие специальной маркировки на люке.

В начале января Boeing 737 MAX 9, принадлежащий компании Alaska Airlines, вскоре после вылета совершил экстренную посадку в аэропорту Портленда (штат Орегон) из-за разгерметизации. Самолет направлялся в город Онтарио (штат Калифорния), но потерял часть фюзеляжа. После этого Федеральное управление гражданской авиации США распорядилось временно приостановить эксплуатацию лайнеров этого типа.

Boeing 737 - семейство узкофюзеляжных ближне-среднемагистральных пассажирских и транспортных самолетов. Они производятся с 1967 года. Boeing 737 стал самым массовым пассажирским самолетом за всю историю, 13 марта 2018 года был поставлен десятитысячный лайнер.