В Магаданской области сторож похитил оборудование и топливо почти на 1 млн рублей

Мужчина продал украденное и уехал в Москву, где его впоследствии задержали полицейские

ТАСС, 30 января. Сторож одного из предприятий в Омсукчанском районе Магаданской области похитил дизельное топливо, бензин и оборудование на 1 млн рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по области во вторник.

"В период с 25 декабря прошлого года по 14 января текущего на предприятии, находящемся в 80 км от поселка Омсукчан, совершена кража имущества общей стоимостью почти 1 млн рублей. Похищены спутниковый телефон, бензопила, более 5 тыс. л дизельного топлива и 200 л бензина", - сообщает ведомство.

Оперативные службы уголовного розыска установили, что похитил имущество сторож, который должен был охранять указанное имущество. Украденное мужчина продал и уехал в Москву, где его разыскали и задержали полицейские. По факту кражи возбудили уголовное дело. Сейчас идет следствие, часть похищенного удалось изъять.