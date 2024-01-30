В одном из центральных регионов Украины повреждена подстанция

Промышленных потребителей пытаются переподключить по резервным схемам, отметили в национальной энергетической компании "Укрэнерго"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Оборудование повреждено на одной из электроподстанций в центральном регионе Украины. Как сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго", оборудование придется заменять из аварийного запаса.

"Есть повреждения оборудования на одной из подстанций "Укрэнерго" в центральном регионе. <...> Поврежденное оборудование планируется как можно быстрее заменить новым из аварийного запаса", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании. Где именно находится подстанция, не уточняется.

В "Укрэнерго" добавили, что промышленных потребителей, которые получали электроэнергию от этой подстанции, пытаются переподключить по резервным схемам.

В ночь на 30 января на большей части территории Украины объявлялась воздушная тревога. Поступали сообщения о взрывах в Днепропетровской, Киевской, Сумской и Харьковской областях.