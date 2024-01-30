В ДНР бойца ВСУ приговорили к пожизненному сроку по делу о массовом расстреле людей

В период с марта по апрель 2022 года осужденный вместе с сослуживцами на боевой позиции, оборудованной на территории Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, расстреляли из автоматов 10 мирных жителей

ДОНЕЦК, 30 января. /ТАСС/. Украинский военнослужащий Василий Ткачук приговорен к пожизненному сроку по делу о массовом расстреле мирных жителей Мариуполя, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Донецкой Народной Республики (ДНР).

"Суд в Донецке приговорил к пожизненному лишению свободы командира взвода 56-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Василия Ткачука, отдавшего приказ о расстреле 10 мирных жителей Мариуполя", - сообщили в пресс-службе.

В суде установлено, что в период с марта по апрель 2022 года осужденный вместе с сослуживцами на боевой позиции, оборудованной на территории Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, расстреляли из автоматов 10 мирных жителей.

Ткачук признан виновным по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

В пресс-службе СК РФ добавили, что по приказу Ткачука его подчиненные расстреляли восьмерых гражданских лиц, которые погибли от полученных ранений. Еще два человека, укрывшись в безопасном месте, смогли выжить.