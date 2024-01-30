В Белгородской области при обстреле села Теребрено повреждены спецтехника и склад

Пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков

ТАСС, 30 января. Две единицы спецтехники и складское помещение повреждены в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Теребрено Белгородской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Под обстрел ВСУ попало село Теребрено Краснояружского района. Пострадавших нет. Есть повреждения двух единиц спецтехники и одного складского помещения", - написал он.

По словам губернатора, на месте работают оперативные службы.

Позже Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попало село Дроновка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. "Повреждено одно частное домовладение: посечены кровля, фасад и забор. Подомовой обход территории продолжится в светлое время суток", - написал губернатор.