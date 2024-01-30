На трассе М-7 "Волга" в Пермском крае произошло три ДТП

Пострадал один человек

ТАСС, 30 января. Десять машин за несколько минут стали участниками трех ДТП на Южном обходе в Пермском крае, пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

"Сегодня на участке <...> автодороги М-7 Волга с разницей в незначительно время произошло три ДТП, в которых пострадал один человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по Южному обходу со стороны Леонова в направление реки Мулянка двигалась фура с полуприцепом. "В сложных погодных условиях водитель фуры принял меры торможения, в это время автомобили Mitsubishi Pajero Sport, Skoda Yeti и Juke, водители которых ехали сзади в указанном порядке, не смогли вовремя остановиться и столкнулись с фурой и между собой, пострадавших в ДТП нет. В это время по этому же маршруту двигался автомобиль Datsun, его водитель увидел ДТП и начал тормозить, сзади двигался Renault, водитель которого не смог сориентироваться в дорожной обстановке, и столкнутся с Datsun", - отметили в ведомстве.

Еще через несколько минут по этому же маршруту двигались автомобили Hyundai Sonata, Газель и Toyota. Водители увидели ДТП и остановились. Сзади ехал Honda Civic, водитель не сориентировался в обстановке и столкнулся со стоящими автомобилями. С травмами женщину-водителя госпитализировали.

В настоящий момент госавтоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП. Организовано безопасное движение.

На большей части края сегодня прошли снегопады. Больше всего осадков выпало в Чердыни, Чермозе, Губахе, Перми. По данным синоптиков, снегопады ливневого характера продолжатся ближайшей ночью.