В Калининграде осудили мужчину, укравшего часы за 14,2 млн рублей

Его приговорили к исправительным работам сроком на семь месяцев

КАЛИНИНГРАД, 30 января. /ТАСС/. Светлогорский городской суд в Калининградской области признал виновным жителя региона, который совершил кражу часов "Зенит" стоимостью более 14,2 млн рублей, и назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 7 месяцев. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

"Судом установлено, что в августе 2023 года в ночное время 23-летний С., будучи в состоянии алкогольного опьянения, на территории Театра эстрады "Янтарь холл" в городе Светлогорске поссорился с малознакомым ему П., а затем и подрался с ним. В ходе драки П. потерял сознание и упал на землю. <..> Подсудимый снял с левой руки потерпевшего наручные часы марки "Зенит" стоимостью 14 282 268 рублей, после чего с места преступления скрылся. Приговором Светлогорского городского суда за совершенное преступление С. назначено наказание в виде исправительных работ на срок 7 месяцев", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по решению суда у нарушителя будет удерживаться ежемесячно из заработной платы 10% в доход государства. В ходе судебного заседания осужденный свою вину признал полностью. Суд квалифицировал его действия как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное в особо крупном размере.

"К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, возмещение ущерба потерпевшему, оказание помощи своей семье", - говорится в сообщении.