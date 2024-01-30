Полицейские установили подростков, избивших 14-летнюю девочку в Подмосковье

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции установили личности подростков, которые избили 14-летнюю девочку в подмосковном Щелкове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Сотрудниками полиции установлены личности подростков, которые на одной из улиц города Щелково избили 14-летнюю девочку. Их действиям будет дана правовая оценка", - сказали в пресс-службе.

Ранее в СМИ появилась информация об избиении 14-летней девочки двумя подростками. Следователи СК возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).