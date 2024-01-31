В Аргентине площадь пожара в нацпарке из списка ЮНЕСКО достигла 2 тыс. га

В тушении задействованы почти 350 человек, 3 вертолета, 3 самолета, а также дроны и другая техника

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 января. /ТАСС/. Площадь пожара во включенном в Список всемирного наследия ЮНЕСКО аргентинском национальном парке Лос-Алерсес увеличилась до 2 тыс. га. Об этом сообщило во вторник руководство парка в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Сегодня были продолжены работы в семи секторах с лесным пожаром, который к сегодняшнему дню затронул около 2 000 га. Огонь остается активным на всех фронтах", - говорится в сообщении.

В тушении задействованы почти 350 человек, 3 вертолета, 3 самолета, а также БПЛА и другая техника. "Во время работы произошло заметное увеличение температуры, что в сочетании с более сильным ветром с запада усложнило задачи пожарных", - отмечается в тексте.

Пожар начался в парке Лос-Алерсес и в прилегающих районах провинции Чубут 25 января. Ранее сообщалось, что площадь пожара достигла 1 тыс. га.

Национальный парк Лос-Алерсес был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2017 году. Основу нацпарка составляют деревья фицройя, которые, согласно ЮНЕСКО, находятся под угрозой исчезновения и являются одними из самых долгоживущих деревьев в мире.