ВСУ сбросили взрывчатку на автобус в Донецке

Данные о числе и состоянии пострадавших уточняются

ДОНЕЦК, 31 января. /ТАСС/. Украинские войска сбросили взрывчатку с беспилотника в Киевском районе Донецка, есть раненые, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По данным оперативных служб ДНР, взрывчатка была сброшена на автобус.

"В Киевском районе с вражеского беспилотника был произведен сброс боеприпаса. По предварительной информации, есть пострадавшие", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

Как сообщили ТАСС в оперативных службах региона, инцидент произошел в районе железнодорожного вокзала. Данные о числе и состоянии пострадавших уточняются.