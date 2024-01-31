В Новой Каховке при атаке БПЛА со стороны ВСУ пострадали два человека

В администрации города уточнили, что боеприпас был сброшен на улице Букина, где проходил ремонт городской теплотрассы

ГЕНИЧЕСК, 31 января. /ТАСС/. Два мирных жителя пострадали в Новой Каховке Херсонской области при атаке беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщается в Telegram-канале городской администрации.

"Сегодня, 31 января, украинские боевики ВСУ атаковали Новую Каховку дронами. <...> В результате взрыва ранены двое мужчин, один из них - с тяжелым минно-взрывным ранением", - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что боеприпас был сброшен на улице Букина, где проходил ремонт городской теплотрассы.