В Севастополе объявили воздушную тревогу

Временно перекрыто движение по Крымскому мосту

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 января. /ТАСС/. Воздушная тревога объявлена в Севастополе. Кроме того, временно перекрыто движение по Крымскому мосту, сообщил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал он.

По информации губернатора, дым в районе Севастопольской бухты вызван действиями военных, которые в настоящее время используют табельные средства маскировки.

Как отмечается в Telegram-канале Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя, в городе прекратил движение морской и наземный общественный транспорт. Также временно перекрыто движение по Крымскому мосту, сообщается в Telegram-канале Информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.