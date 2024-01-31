В Новой Каховке при атаке БПЛА со стороны ВСУ погиб мужчина

В администрации города ранее сообщали о двух пострадавших в результате атаки украинского беспилотника

ГЕНИЧЕСК, 31 января. /ТАСС/. Мирный житель, который ехал по Новой Каховке на велосипеде, погиб при атаке беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

"Только что в Новой Каховке киевские террористы убили дроном местного жителя, который просто ехал по улице на велосипеде. Другой новокаховчанин, 60-летний мужчина, ранен. Бригада скорой помощи, рискуя жизнями, смогла доставить его в больницу", - говорится в сообщении.

Ранее в администрации города сообщили о двух жителях, пострадавших в результате атаки БПЛА. Один из мужчин получил тяжелое минно-взрывное ранение.