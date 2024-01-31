В Москве мужчину приговорили к 13 годам из-за доведения сына до самоубийства

По версии следствия, осужденный систематически применял насилие в отношении девятилетнего ребенка

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Мужчина приговорен к 13 годам лишения свободы за доведения сына до самоубийства. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

По информации ведомства, тело мальчика нашли 11 июля 2022 года на Тихорецком бульваре. "Осужденный в период с ноября 2019 года по июль 2022 года, злоупотребляя спиртными напитками, систематически применял насилие в отношении своего девятилетнего сына, сопровождая свои противоправные действия криками и оскорблениями в адрес ребенка", - уточнили в прокуратуре.

В СУ СК по Москве отметили, что мужчина осужден по статьям доведение до самоубийства и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Мужчина приговорен к 13 годам колонии строго режима.