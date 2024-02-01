Экс-министра труда Монголии приговорили к трем годам лишения свободы

Судебный процесс длился почти год

УЛАН-БАТОР, 1 февраля. /ТАСС/. Бывший министр труда и социальной защиты Монголии, экс-депутат Великого государственного хурала (парламента) Тумурбаатарын Аюурсайхан приговорен межрайонным судом Улан-Батора к трем годам лишения свободы.

"Бывший парламентарий и экс-министр труда и соцзащиты Монголии Тумурбаатарын Аюурсайхан как фигурант уголовного дела о хищениях экспортного угля с государственных месторождений обвинен в создании преступной группы и необоснованном обогащении. Политик проведет три года в тюрьме открытого типа и не сможет занимать государственные должности пять лет", - говорится в официальной информации суда.

Судебный процесс длился почти год. В начале февраля 2023 суд Улан-Батора предъявил парламентарию, министру труда и соцзащиты страны обвинения в незаконном обогащении и создании преступной группы. Политику запретили покидать страну. После этого Тумурбаатарын Аюурсайхан сложил с себя депутатские полномочия и подал прошение об отставке с поста министра.

В декабре 2022 года в стране вспыхнули акции протеста после обнародования информации о хищениях экспортного угля с месторождений, которыми управляет государственная компания Эрдэнэс Таван-толгой. Часть ее акций в 2012 году раздали всем гражданам Монголии как долю общего природного богатства. Небольшие дивиденды от продажи угля как главного экспортного товара населению выплатили во время ковидных ограничений в 2020 году. Когда стало известно, что размер хищений при экспорте угля мог превысить $12 млрд, участники акций протеста попытались взять штурмом дом правительства с требованием огласить имена расхитителей угля.

Всего обвинения по делу о хищении угля предъявили 78 гражданам и должностным лицам, среди которых пять депутатов парламента и министр труда и соцзащиты. Тумурбаатарын Аюурсайхан стал первым политиком, получившим реальный тюремный срок по этому делу. Судебные процессы над остальными парламентариями продолжаются.