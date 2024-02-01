Красноярского экс-депутата Гольдмана объявили в международный розыск

КРАСНОЯРСК, 1 февраля. /ТАСС/. Экс-депутат Законодательного собрания Красноярского края Роман Гольдман объявлен в международный розыск по уголовному делу о мошенничестве.
Об этом сообщили в пресс-службе краевого УМВД.
"Принято решение об объявлении Романа Гольдмана в международный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение. Подготовлены материалы в суд для его заочного ареста", - сказано в сообщении.
Гольдмана, который был депутатом заксобрания региона с 2011 года, досрочно лишили полномочий 23 ноября 2023 года по уголовному делу о небрежном хранении оружия. Суд установил, что в июле 2022 года Гольдман не исключил доступ посторонних лиц к карабину "Сайга-410К" и не менее пяти патронам к нему, которые хранил в вертолете. В марте 2023 года суд приговорил его к штрафу в 90 тыс. рублей по уголовному делу о небрежном хранении огнестрельного оружия, повлекшем гибель человека.
Ранее было возбуждено второе уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Гольдмана. Сумма арестованного имущества экс-депутата на данный момент составляет более 4 млрд рублей.
Согласно данным системы СПАРК, холдинг Гольдмана занимается производством зерна и мясопродуктов, торговлей ГСМ.