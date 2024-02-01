В Южной Осетии нашли двух похищенных детей

Одному из них три года, другому - пять лет

ЦХИНВАЛ, 1 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Южной Осетии нашли невредимыми двух детей, похищенных в среду отцом, который во время похищения нанес огнестрельное ранение своей бывшей жене, сообщила пресс-служба МВД республики.

"Дети возвращены матери, они здоровы. Оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию подозреваемого в противоправном деянии продолжаются", - сказали в ведомстве.

31 января МВД Южной Осетии объявило в розыск мужчину, который выстрелил из огнестрельного оружия в ногу бывшей жене, а потом забрал двоих несовершеннолетних детей и уехал в неизвестном направлении. Женщина была доставлена в республиканский многопрофильный медицинский центр в Цхинвале для оказания ей медицинской помощи. В МВД уточняли ТАСС, что одному из детей три года, другому - пять лет.