Рослесхоз сообщил о возможном повышении пожарной опасности в лесах четырех регионов

В их числе Крым, Дагестан, Краснодарский край и Приморье

ТАСС, 1 февраля. Повышение пожарной опасности в феврале возможно в лесах Крыма, Дагестана, Краснодарского и Приморского краев, в марте к ним присоединится Астраханская область. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства.

"В феврале повышение пожарной опасности может произойти в четырех субъектах страны: республиках Дагестан, Крым, на западе Краснодарского края и юге Приморского края. В марте - в двух регионах: на юге Астраханской области и западе Приморского края. Регионы готовятся к пожароопасному сезону: 13 субъектов уже предоставили в Рослесхоз сводные планы пожаротушения, Авиалесоохрана начинает оперативно-штабные учения со всеми регионами страны", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что зачастую причиной весенних лесных пожаров становятся ландшафтные пожары, большинство из которых начинаются по вине местного населения, например, из-за неосторожного обращения с огнем или выжигания травы. Ежегодно 70% лесных пожаров происходит по вине человека.

"В этом году Рослесхоз совместно с регионами усилили подготовку к сезону как в работе с населением, так и при противопожарном обустройстве лесов. Так, 13 субъектов уже предоставили сводные планы пожаротушения, остальные должны оперативно направить их до 20 февраля. Подчеркну, всем надлежит строго соблюдать правила пожароопасной безопасности в лесах. Только совместными усилиями мы сможем защитить наши леса и спасти их от огня", - заявил заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский, чьи слова приводятся в сообщении.