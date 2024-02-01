В Брянске продлили домашний арест сотруднице ЧОП, работавшей в школе в день нападения

Стрельба в гимназии в Брянске

Меру пресечения продлили до 6 марта

ТАСС, 1 февраля. Бежицкий районный суд Брянска продлил домашний арест сотруднице ЧОП, которая работала охранником в гимназии в Брянске, где произошла стрельба, до 6 марта.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе облсуда.

"Домашний арест продлен до 6 марта 2024 года", - сказали в суде.

Галина Черткова обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). 9 декабря 2023 года ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, 15 декабря меру пресечения заменили на домашний арест.

Ранее ТАСС сообщал, что адвокат подозреваемой Чертковой сообщил, что ей поставлен диагноз "инсулинозависимый сахарный диабет" с осложнениями, в связи с чем для подсудимой следует выбрать меру пресечения в виде домашнего ареста.