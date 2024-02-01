Суд Донецка приговорил бойца ВСУ к 26 годам колонии за убийство трех человек

По версии следствия, в середине марта 2022 года мужчина расстрелял из автомата гражданских, которые шли мимо

ДОНЕЦК, 1 февраля. /ТАСС/. Суд в Донецке приговорил 22-летнего бойца украинской армии к 26 годам колонии строгого режима за расстрел троих жителей Мариуполя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой Народной Республики (ДНР).

"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего водителя взвода материально-технического обеспечения 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Сабира Романовича, расстрелявшего троих мирных жителей Мариуполя. <...> С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Романовича к 26 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, преступление было совершено в середине марта 2022 года в районе улицы Тополиная. Мужчина расстрелял из автомата троих гражданских, которые шли мимо.

Верховный суд региона признал Романовича виновным по пп. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинения смерти другому человеку, совершенное организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное в отношении двух и более лиц, организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).