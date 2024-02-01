В Херсонской области предотвратили покушение на главу села Малокаховка

Роман Назаров вместе с сотрудниками Малокаховского территориального управления Каховского муниципального округа задержал подозреваемого

ГЕНИЧЕСК, 1 февраля. /ТАСС/. Покушение при помощи подрыва автомобиля готовилось на жизнь главы села Малокаховка Херсонской области Романа Назарова, однако он сам вместе с сотрудниками Малокаховского территориального управления Каховского муниципального округа задержал подозреваемого. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.

"Предотвращено покушение на жизнь главы села Малокаховка Каховского муниципального округа Романа Назарова. Глава лично заметил подозрительного субъекта, который прикрепил бомбу к днищу его автомобиля. Вместе с главой сотрудники Малокаховского территориального управления сумели самостоятельно задержать подозреваемого и передали его военнослужащим 205-й бригады ВС РФ", - говорится в сообщении.

Саму бомбу мощностью 1 кг тротила обезвредили военные, задержанного допрашивают.

"Пользуясь случаем, хочу предупредить "ждунов" - всех, кто будет замышлять преступления, поймают и посадят. Не ломайте свои жизни ради прихоти "кураторов" из СБУ (Служба безопасности Украины - прим. ТАСС) или других преступных организаций. Вы для них - пустое место, расходный материал", - добавил Сальдо.