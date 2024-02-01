Суд в Воронеже заключил под стражу закладчика наркотиков по фамилии Амфетаминов

Злоумышленник действовал в составе преступной группы, которая распространяла наркотические средства на территории города с помощью закладок-тайников

ТАСС, 1 февраля. Житель Воронежа по фамилии Амфетаминов стал фигурантом дела о сбыте наркотиков в крупном размере. Мужчина заключен под стражу на два месяца, сообщили в пресс-службе Советского районного суда Воронежа.

"Подозреваемому Амфетаминову М. Е. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 26 марта 2024 года включительно", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, злоумышленник действовал в составе преступной группы, которая распространяла наркотики на территории Воронежа с помощью так называемых закладок-тайников. Задержан он был 25 января в момент закладки партии наркотиков.

"Общая масса изъятого сотрудниками полиции вещества, содержащего в своем составе наркотические средства - мефедрон (4-метилметкатинон), составила 4,22 г, что относится к крупному размеру", - сообщили в суде.

Амфетаминов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.