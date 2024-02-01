Пожар на территории предприятия в Пушкине локализовали

По предварительной информации, пострадавших в результате возгорания нет

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Возгорание на территории предприятия в Пушкине локализовано на площади 1,2 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 21:35 пожар локализован на площади 1,2 тыс. квадратных метров", - отметили в министерстве.

Ранее в ведомстве сообщали о пожаре в административном здании на Соколовской улице на территории мясного предприятия в Пушкине. Существовала угроза перехода огня на соседние строения. В тушении пожара задействованы 56 спасателей и 20 единиц техники.

Пушкинская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего. По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.