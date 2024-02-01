В двух регионах Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Полтавской и Сумской областях

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Режим предупреждения об угрозе с воздуха был объявлен в двух областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены звучали в Полтавской и Сумской областях. Позднее тревогу отменили. Сирены работали семь минут.

Ранее воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Полтавской областях, она продлилась около 40 минут.

В новость внесены изменения (22:12 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.