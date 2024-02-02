В Иркутске девять человек госпитализировали после употребления шаурмы

Возбудили уголовное дело

ИРКУТСК, 2 февраля. /ТАСС/. В Иркутске госпитализировали девять человек с признаками пищевого отравления. По предварительным данным, пострадавшие ели шаурму, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Иркутской области.

"За медицинской помощью с признаками отравления обратились 11 человек, 9 из них были госпитализированы. В числе госпитализированных двое детей", - сказали ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале сообщил, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.

По данным администрации города, 12 жителей Ленинского округа Иркутска и 4 из других районов города пожаловались на признаки пищевого отравления. По предварительной информации, 12 из них покупали шаурму в одном из заведений общепита Ленинского района.

Мэр Иркутска Руслан Болотов поручил чиновникам администрации провести проверку точек общепита. Проверки организовали правоохранительные органы совместно с региональным управлением Роспотребнадзора.

В следственном управлении СК РФ по Иркутской области, уточнили, что дело возбудили по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).