Суд в Москве рассмотрит дело мигранта, незаконно легализовавшего десятки иностранцев

По данным следствия, с июня 2022 года по июль 2023 года мужчина вместе с соучастниками организовал за денежное вознаграждение незаконное пребывание на территории России не менее 36 иностранных граждан

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Столичные следователи завершили расследование дела гражданина Узбекистана, который вместе с сообщниками организовал незаконную регистрацию 36 иностранцев на территории Московского региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

"Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по городу Москве завершено расследование уголовного дела в отношении гражданина Республики Узбекистан. Оно передано в суд. Фигурант обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Он находится под стражей", - сказали в пресс-службе, отметив, что вину он не признал.

По данным следствия, в период с июня 2022 года по июль 2023 года фигурант вместе с соучастниками организовал за денежное вознаграждение незаконное пребывание на территории России не менее 36 иностранных граждан. В рамках расследования проведено более 10 обысков на территории столичного региона, в ходе которых были выявлены мигранты, нарушающие порядок пребывания на территории России. За пределы страны по итогам оперативных мероприятий выдворены 36 иностранных граждан, более 100 привлечены к административной ответственности за административные правонарушения миграционного законодательства.

В отношении его соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство.