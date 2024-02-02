На подъезде к Оренбургу закрыли участок трассы М-5

Решение приняли из-за разлива нефтепродуктов после ДТП

ТАСС, 2 февраля. Движение транспорта закрыли на участке трассы М-5 "Урал" в Оренбургской области в связи с ДТП, в результате которого случился разлив нефтепродуктов. Об этом сообщили в правительстве региона.

"На федеральной трассе М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара -Уфа - Челябинск, подъезд к городу Оренбургу в Оренбургской области произошло дорожно-транспортное происшествие, случился разлив нефтепродуктов. В связи с этим с 11:40 (09:40 мск) на участке с км 176 (город Бузулук) по км 262 (город Сорочинск) прекращено движение для всех типов транспорта", - сообщили в правительстве.

В ведомстве добавили, что движение закрыто ориентировочно до 15:40 (13:40 мск).

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, на трассе рядом с селом Тоцкое столкнулись два бензовоза. Пострадавших в результате аварии нет.