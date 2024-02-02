В Югре экс-полицейского обвинили в сокрытии фактов преступлений для улучшения статистики

По версии следствия, он скрыл факты о двух преступлениях

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 февраля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции в Нефтеюганске Ханты-Мансийского автономного округа по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Югре.

"Нефтеюганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре по материалам управления ФСБ России по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника отдела МВД России по Нефтеюганску. Он обвиняется в совершении двух преступлений по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по версии следствия, обвиняемый скрыл от государственного учета сообщения о двух преступлениях, злоупотребив должностными полномочиями в целях искусственного улучшения показателей работы в зоне своей ответственности.