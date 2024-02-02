Жителя Астраханской области осудили на 18 лет за похищение и убийство девушки

В июле 2002 года осужденный с двумя соучастниками похитили сына местного предпринимателя и его девушку, которую позже вывезли в степную зону и убили

АСТРАХАНЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Астраханский областной суд на основании вердикта присяжных признал местного жителя виновным в похищении двух человек и убийстве девушки, совершенном в 2002 году. Мужчину приговорили к 18 годам колонии строгого режима, сообщили сегодня в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Мужчина признан виновным в похищении местного жителя и девушки, а также убийстве последней в 2002 году (ч. 2 ст. 126 УК РФ "Похищение человека", ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство"). На основании вердикта коллегии присяжных заседателей Астраханский областной суд назначил мужчине наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, в суде установлено, что в июле 2002 года осужденный с двумя соучастниками похитили сына местного предпринимателя и его девушку, которых против воли перевозили в автомобилях. Злоумышленники от похищенного с применением насилия требовали передачи денег. Девушку, ставшую свидетелем преступления, вывезли в степную зону и убили.

По данным следствия, похитители также прибыли домой к отцу потерпевшего, избили его и требовали деньги за освобождение сына. Мужчине удалось сбежать и обратиться в полицию. Не получив вознаграждения, похитители оставили сына в багажнике его же автомобиля и скрылись. В период с 2002 по 2009 год двоих из трех фигурантов задержали и осудили за похищение.

Третьему злоумышленнику удалось скрыться, уголовное дело приостановили. Задержать его удалось после повторного изучения уголовного дела в июне 2023 года. Свою вину в преступлении мужчина признал частично.

Прокуратура Астраханской области поддержала обвинение по уголовному делу. Приговор суда в законную силу не вступил.