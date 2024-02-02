В Северодвинске сбежавшая от хозяина собака покусала нескольких детей

По данным следствия, у одной девочки диагностировали рваные раны

АРХАНГЕЛЬСК, 2 февраля. /ТАСС/. Сбежавшая от хозяина собака в Северодвинске Архангельской области покусала несколько детей, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

"В результате нападения собаки пострадала девочка 2012 года рождения, у нее рваные раны, ребенку оказана медицинская помощь. Кроме того, собака покусала еще нескольких детей. Организована проверка", - сказали в пресс-службе.

Нападение произошло у дома №37 на улице Октябрьской. По предварительной информации, овчарка сорвалась с поводка и убежала от хозяина. Девочку от агрессивного животного спас прохожий. Ранее собака покусала других детей. В рамках проверки будет опрошен владелец собаки, очевидцы происшествия, определена степень тяжести вреда, причиненного здоровью девочки и других возможных пострадавших.