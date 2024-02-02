Житель села в Курской области получил контузию при обстреле со стороны ВСУ

Снаряд попал в жилой дом

КУРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Житель села Гуево Суджанского района Курской области получил контузию в результате обстрела населенного пункта со стороны Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гуево Суджанского района. В результате попадания снаряда в жилой дом контузию получил местный житель. Ему оказана необходимая медицинская помощь", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, в доме, куда попал снаряд, отмечаются сильные повреждения. Власти Курской области помогут собственнику восстановить жилье.