СМИ: напавший на людей с ножом на вокзале в Париже страдает психическим расстройством

По данным газеты Le Parisien, правоохранительные органы не расценивают произошедшее как теракт

ПАРИЖ, 3 февраля. /ТАСС/. Мужчина, совершивший нападение на прохожих с ножом на Лионском вокзале в Париже, страдает психическим расстройством. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на источник в полиции.

По ее данным, правоохранительные органы не расценивают произошедшее как теракт.

Издание уточняет, что преступник при нападении "не выкрикивал никаких лозунгов".

В 08:00 по местному времени (10:00 мск) в субботу злоумышленник с ножом напал на прохожих на Лионском вокзале, расположенном в восточной части Парижа. Как сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, три человека пострадали, один из них получил тяжелые ранения. Всем им оказывается медицинская помощь.

По информации телеканала BFMTV, нападение совершил 32-летний гражданин Мали, имеющий вид на жительство в Италии.