В Свердловской области произошло ДТП с пятью автомобилями

Пострадали три человека

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. В ДТП с пятью автомобилями, которое случилось на автодороге Екатеринбург - Серов в Свердловской области, пострадали три человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

"По предварительным данным, на 224-м км автодороги Екатеринбург - Серов водитель грузового автомобиля "Тонар" при совершении обгона не убедился в безопасности маневра, вследствие чего допустил столкновение с четырьмя транспортными средствами. В результате автоаварии пострадали три человека, в настоящее время медики оказывают им необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Движение транспорта на месте аварии ограничено - осуществляется по одной полосе.