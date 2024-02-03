Суд в Иркутске арестовал владельца и повара кафе, где 11 человек отравились шаурмой

Под стражей они пробудут до 1 апреля

ИРКУТСК, 3 февраля. /ТАСС/. Владелец и повар иркутского кафе, в котором 11 человек отравились шаурмой, арестованы судом на два месяца. Об этом сообщила прокуратура Иркутской области.

"Под стражу заключены владелец и повар заведения после госпитализации жителей Иркутска. Прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании им меры пресечения. Кировский районный суд Иркутска с учетом позиции прокурора заключил обвиняемых в возрасте 21 года и 29 лет под стражу на два месяца, до 1 апреля 2024 года включительно", - говорится в сообщении областной прокуратуры.

По сообщению следственного управления СК РФ по Иркутской области, фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Утром 2 февраля в Иркутске были госпитализированы девять человек, в том числе два ребенка. Всего к медикам с признаками отравления обратились 11 человек. Установлено, что пострадавшие ели шаурму в кафе, расположенном на улице Баумана в Иркутске. По распоряжению управления Роспотребнадзора по Иркутской области работа заведения приостановлена.